路上隨處可見的廣告看板，不外乎是房地產銷售、商家零售或與選舉有關，不過日前卻有民眾看見一塊14字的黃底紅字看板，無論是直著念或是橫著念，都讓人摸不著頭緒，便拍下後PO網求解，貼文一出隨即掀起網友熱議。

一名自稱是香港人的網友日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，一張豎立在路邊藍色貨車前方的看板，除了大大的「出售」2個字之外，底下的12個字，無論是直著念，或是橫著念，都讓他相當無所適從，不禁好奇問道「請問這是閹三小的意思嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛搖頭直呼「魔術方塊式閱讀法」、「這排版考驗智商」、「只有我看成，閹小小小、雞雞鴨鴨、養雞器具嗎？」、「左邊算起第二排文字，出售小雞雞這幾個字比較有特色」、「所以是賣什麼的」。

不過也有神人解答，表示老闆要表達的意思為「出售：閹雞、小雞、小鴨、小鵝、養雞器具」；另外也有網友解釋「閹雞＝不能再生育」。正解讓不少網友相當無言，不禁吐槽「我是台灣人，也要看很久才懂」、「這樣的文法，真的不好懂」、「這文法造詣絕了」。