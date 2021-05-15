美國德州日前發生一起駭人事件，一名女子在睡覺時被滴落在她臉上的「水滴」驚醒，原以為是下雨導致漏水，沒想到仔細一看竟是鮮紅血滴，不僅臉上及身上全是血，血滴更沿著運轉的扇葉不斷噴飛，嚇得她立即報警，這才知道住在樓上的獨居男子已經過世好幾天，屍水全滴到樓下。

綜合外媒報導，來自德州厄爾巴索（El Paso）的卡德納斯（Ana Cardenas）表示，某天半夜睡到一半時，被滴落在臉上的水滴驚醒，原以為租屋處漏水，開燈後竟驚恐發現，隨著吊扇四處噴飛的不是水滴，而是鮮紅血液，她的床單全被血水染紅，屋內血跡斑斑，就連臉上、頭髮上也被血滴濺到。

經調查發現，卡德納斯樓上的鄰居是一名獨居的中年男子，被發現時已經去世5至6天，屍體開始腐爛，屍水滲入死者家的地板，並且透過吊扇流入卡德納斯的臥室。之後消防員拆掉了卡德納斯臥室上的吊扇，一攤血瞬間傾瀉而下。

這件事讓卡德納斯飽受驚嚇，「我覺得很噁心，也很震驚，很希望這不是真的！但消防員獲報後破門而入，就發現屍體躺在我的天花板吊扇上方的位置，即便樓上有鋪地毯，但還是沒用」。

卡德納斯表示，事件發生後在她心裡留下陰影，她在家裡根本吃不下也睡不著，只能暫居在附近飯店，但公寓管理團隊不願意賠償，她也沒有購買租屋保險，近期正在尋找新的落腳處，一旦找到就會火速搬家。