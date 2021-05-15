阿根廷佩爾加米諾市一名64歲汽車維修員日前感染新冠病毒，病情嚴重到需接受插管治療，甚至一度病危，期間心跳停止跳動數分鐘，最終被奇蹟救回，而他清醒後透露瀕死過程，指曾聽聞別人說，死後會看到一道光，而他也真的親眼目擊「隧道盡頭的那束光」。

綜合外媒報導，來自佩爾加米諾市(Pergamino)的64歲那塔萊(Norberto Di Natale)，去年10月染上新冠病毒(COVID-19)入院治療，治療一星期後就康復出院，沒想到不久又出現高燒等症狀，因此再次住院。

那塔萊回憶說，住院前兩天，隔壁一起接受治療的病友陸續死亡，「星期五死了一個，星期六又死了一個，我當時想，下一個可能就輪到我了」，那塔萊住院時間長達1個多月，並進行血漿治療(plasma therapy)，當時被診斷出雙側性肺炎(bilateral pneumonia)，之後更接受插管治療。

那塔萊病情持續惡化，狀況非常不樂觀，因此醫師更向其家人告知，「現在唯一能做的事就是祈禱」，一日他被轉至新冠專門病房，獨自坐在病床上時，他感覺自己的心跳逐漸慢下來，只剩微弱的滴答聲，那塔萊回憶提到，「我聽很多人說，死後會看見隧道盡頭的那道光，而我也看到同樣場景，也許你會不相信，但那真的存在，令人非常震驚」。

沒想到那塔萊死了幾分鐘後，又奇蹟被醫師救回，並在幾天後順利出院，接受2個月的居家照護，最終戰勝新冠病毒，不過此次重病讓他瘦了將近20公斤，身體狀況目前尚未完全康復，行動力下降且很虛弱，正等待接種疫苗。