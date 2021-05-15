美國佛羅里達州一名男子日前外出遛狗，沒想到一隻短吻鱷卻突然從池塘竄出，以迅雷不及掩耳的速度一口咬住愛犬，並迅速拖入水中，男子見狀立刻衝進池塘，並使出「星爺神招」與鱷魚博鬥，總算及時救出狗狗。

綜合外媒報導，飼主邁克（Mike McCoy）12日帶著8月大的拉布拉多愛犬傑克（Jake）在住家附近散步，豈料中途卻殺出程咬金，一隻短吻鱷突然從旁邊的池塘竄出，咬住可憐的傑克後便迅速逃回水中。

邁克回憶，當下他看見愛犬無助的在水裡，立即衝進池塘，並使出「星爺神招」，直接用大拇戳爆鱷魚眼睛，還將鱷魚從水中拉出，不讓牠逃走，直到牠放開傑克為止。

邁克心裡也暗自決定，如果鱷魚再不鬆口，他就要狠咬鱷魚一口，所幸在邁克凌厲的攻勢之下，鱷魚最終鬆口，一人一狗僅輕微受傷。

而這一幕驚險過程，全被當地的學校老師麥倫（Kellie Mallon）給目擊，她至今想來仍餘悸猶存，並提到鱷魚的動作十分快速，「就像一條蛇一樣，迅速飛起來」。

當地野生動物部門獲報後表示，推估這隻凶狠的短吻鱷身長逾2公尺，會盡快移除，也呼籲附近民眾隨時提高警覺。