韓國一間咖啡廳飼養了2隻母貓，日前其中一隻生下4隻寶寶，豈料咖啡廳老闆卻發現，有時他工作完查看貓咪時，驚覺小貓竟陸續不見，之後發現牠們被藏在屋頂上，讓他看了匪夷所思，直到透過監視器後，才發現藏幼貓的並非牠們的生母，而是另一隻母貓偷藏的，意外揭心酸內幕。

咖啡廳老闆發現小貓頻頻不見，透過監視器才知道，另一隻母貓竟會偷藏小貓。(影片來源/youtube/Kritter Klub)

韓國一間咖啡廳養了2隻母貓，分別是黑貓布楚(Buchu)及虎斑貓古里(Guri)，日前古里生下4隻幼貓，2隻母貓便一起撫養牠們，雙方形同室友長達1年，而貓媽媽古里平時只負責餵奶，布楚則擔任起照顧的責任，比古里更像幼貓的媽媽，不過近日咖啡廳老闆卻發現，每當他工作完查看貓咪時，發現小貓陸續不見。

詭異的是，黑貓一直守在幼貓身邊，讓老闆非常不解，幼貓為何會消失，隨後在咖啡廳頂樓一處木頭縫隙中，發現小貓被藏在裡面，由於不知道究竟是誰做的，因此便聯繫Youtube節目單位《Kritter Klub》幫忙找出原因，先在咖啡廳內裝設監視器，期間發現又有小貓不見，而母貓古里剛從室外樓梯走下來，嘴裡正好叼著自己的寶寶，讓老闆不禁猜測，偷藏幼貓的兇手，可能就是貓媽媽。

老闆為了確定真相，便調閱監視器查看，發現真正的偷貓賊是另一隻黑貓布楚，牠會趁沒人注意且布里不在時，偷將小貓叼到頂樓，並將其藏在角落裡，之後才出現貓媽媽古里，設法找到孩子並將其帶回籠裡。老闆表示，布楚4個月前同樣生下一窩小貓，由於無力撫養這麼多隻貓，因此3個月前老闆便將布楚的孩子送給其他人養，沒想到古里之後也生下4隻小貓，布楚並決定一起撫養。

布楚為何會出現藏小貓的行為呢？獸醫師表示，布楚分娩後不久，便與小貓分開了，因此當古里生下寶寶後，牠擔心會再度失去幼貓，才會將小貓帶至他處藏起來，不想被人找到，不過這種行為其實非常危險，因為布楚藏小貓後，古里又會將牠們帶回籠裡，移動過程中小貓都可能受傷。老闆最終將貓窩放在另一個角落，布楚似乎感覺非常放心，之後也未在出現藏小貓的舉動。