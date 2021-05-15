在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，因此無論是屋況、學區、交通位置、生活機能等，都是左右房價的關鍵，務必再三考慮以免後悔莫及。日前就有民眾看中一處「保險套格局」的建案，好奇「有什麼缺點要注意嗎？」貼文一出引發不少網友打趣直呼「這個屌！」

原PO日前在PTT「home-sale板」PO文透露，指稱友人看中桃園的一處建案，雖然社區大樓格局的設計平面圖，乍看之下神似「保險套」，但目前偏好最右邊、最大間的空屋，只不過因為不清楚這樣的格局設計有什麼缺點，於是PO網尋求意見。

設計圖曝光後隨即掀起網友熱議，不少人紛紛留言打趣笑說，「這格局真的是屌」、「是拍歪了，還是真的是蓋歪的？」、「小心太旺精盡人亡」、「這角度也算是微勃了」、「有創意，買了助孕嗎」、「可以炫耀住在保險套裡」、「應該能得設計獎」。

不過也有內行人提醒，原PO友人看中的最右邊A1房，「以結構來看，這個彎屌的中間處容易裂開」、「格局爛到爆」、「出電梯走到A1要走好遠」、「A1爛透，暗廳明房、2間廁所全無對外窗」、「電梯夠用嗎？記得算一下電梯數量」。