廢墟給人一種末日科幻感，因此吸引不少人朝聖拍照。日本一名攝影師先前曝光一組廢棄工廠照，從照片中可見破洞的屋頂、支架殘骸，周圍全被綠樹包圍，畫面看起來很像電影《侏羅紀世界》的場景，而攝影師也曝光拍攝地點，指此處位於台灣南投。

根據日媒《Jタウンネット》報導，日本攝影師Toshibo非常喜歡拍攝廢墟，近日他在twitter分享一系列廢棄工廠照，從照片中可見，工廠屋頂呈現圓拱形，由於長時間沒有維護，因此屋頂已殘破不堪，工廠內支架殘骸全被綠色植物覆蓋，景象讓Toshibo驚呼「廢墟工廠荒涼如畫，如果沒有了人類的文明，地球應該就是長這樣了」。

而這宛如畫的奇景拍攝地點，其實並非在日本，而是位於台灣南投縣車程「振昌木業」的廢棄工廠，Toshibo表示，在疫情爆發前，他曾至台灣拍攝，經朋友推薦下找到這個地方，而他抵達現場後，馬上被眼前的景象震攝住，更指即使拍出的照片非常具有科幻感，但在現場更能感受到那種氛圍，感覺比照片更強烈。

照片獲得近10萬人按讚，不少網友驚呼「好像電影《侏羅紀世界》的場景」、「感覺當人類消失後，地球就會變成這樣」、「工廠內的支架殘骸，遠觀好像蜥蜴類動物的骨架」、「看起來像侏羅紀世界的遺跡」、「乍看之下，我還以為是一幅畫」、「感覺隨時會有恐龍跑出來」。