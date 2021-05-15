紐西蘭奧克蘭一名屋主日前在自家閣樓，發現一個詭異的巨大巢穴，外型宛如「異形」，讓她看了不禁寒毛直豎，隨即將照片po上網，詢問其他人此為何物，不少人開玩笑表示「快找驅魔人」，而雪梨大學生態學家也給出解釋。

綜合外媒報導，居住在奧克蘭(Auckland)的屋主弗頓根(Kiri Vertongen)，日前在自家閣樓發現，其中幾根木架被詭異巨巢包覆，上面還有一層層紋路，讓人不禁聯想到電影《異形》，嚇得她將畫面拍下，並上傳至臉書粉專「Birkenhead and Northcote Community」詢問，這究竟是什麼生物的巢穴。

雪梨大學生態學家霍丘利(Dieter Hochuli)對此解釋，此巢穴為黃蜂(wasps)所建造的，「牠們是外來物種，而且屬於害蟲，在珀斯(Perth)與阿得雷德(Adelaide)都能看見牠們的身影，侵略性極強，假若築巢時受到干擾，牠們便會發動攻擊」，假若在自家發現黃蜂巢，不建議民眾自行處理，應該找害蟲防治專家幫忙去除。

奧克蘭害蟲防治公司(Smash'd Em Pest Control)人員喬納森( Jonathan)看到照片後則表示，黃蜂在紐西蘭地區很常見，牠們通常棲息於森林和農村，而蜂巢附近沒有蜜蜂在飛，推測這個巢已沒有黃蜂居住，「一旦天氣轉涼，冬天降臨時，工蜂與蜂后就會死亡，如果沒有看到黃蜂飛進飛出，這情況就非常好處理」。