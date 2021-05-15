買房動輒千萬起跳，但卻不是每個人都能承擔，對此，就有一名男網友不禁納悶，既然房價高不可攀，「為什麼不要一直租房子租到死就好？花的錢還比較少！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，最近看房時感觸良多，發現如果是一個人住的話，租一間1萬元的套房就差不多了，還不用繳管理費，家電壞了也可以找房東修理，這樣算下來，租屋一年大約12萬，「假設我租到死，50年也才花600萬，這金額其實也買不起一間套房」。

至於針對持有房產，未來可趁行情好再脫手的想法，原PO則吐槽「問題是要有人跟你買啊，不然就跟股票套牢一樣，就算現在買新成屋，50年的老房子誰要買？到時人人都買新屋了，而且現在都大樓，房子價值20年就砍半，你土地也沒多少持分，還不算地價稅跟裝潢還有銀行利息」，讓他不禁直言「買房自住是不是不划算？倒不如租屋就好」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不結婚確實沒差」、「沒有家庭負擔，就用租的就好」、「自己住用租的就好，比較划算」、「買房自住如果遇到惡鄰，真的很慘，租房彈性很多」。

不過也有內行人點出關鍵，「誰要租你到死」、「有些房東不租老人，即使老人是病死，不算兇宅也一樣」、「老了你就知道，很多房東不租給老人的」、「老人不給租，我看你是不知道吧，誰想要自己房子出事」；另外也有人認為「自己的房子想怎樣就怎樣，自由度差多了」、「自己房子想幹嘛就幹嘛，租別人的房子絕對沒什麼太大自由」。