電線桿通常都設計成直的，但你有看過「S型」的嗎？日前有民眾在北海道街上，發現商店前的電線杆，竟都設計成彎曲的造型，顛覆大眾對於電線桿的印象，不過為何要做成彎曲S型，北海道電力公司也做出解釋。

根據日媒「Jタウンネット」報導，一名網友@hach​​im088日前至北海道旭川市的「三六町(さんろく街)」，發現街邊一整排電線桿都呈現彎曲造型，讓他驚呼不可思議，並將畫面拍下PO網，引發討論，而千葉工業大學創造工學部設計科學科的八馬智教授，也貼出更多類似照片，獨特樣貌像是科幻「賽博龐克」風格。

媒體進一步訪問北海道電力公司，業者對此表示，S造型的電線桿被稱為「S型組立鋼管柱」，裝設時間可追溯至30多年前，約1987年左右，由於當時旭川的街區不斷增加，導致道路越變越狹小，使電線桿可設置範圍和污水處理系統受到限制，且這裡又屬於鬧區，店家裝設許多招牌，電線桿設計成直的就與招牌非常近。

業者提到，「為了確保招牌和電線間的距離，避免接觸到而發生危險。因此才會採取這樣的設計」，唯有這種特殊情況，才會安裝S型的電線桿，據說當時建造時，成本相對直的電線桿高。不少網友見照驚呼，「看起來好像一條龍」、「在京都也有同樣的S型電線桿」、「看起來好像戰艦或航空母艦的煙囪」、「太驚人了！第一次看到彎曲的電線杆」、「有種進入『賽博龐克』(Cyberpunk)科幻世界的感覺」。