自從疫情爆發後，不少人都配合政府的政策避免外出與人聚集，但也有人本身就不喜歡與人連結而選擇購買大量的「充氣娃娃」回家作伴。美國一名男子日前在個人的YouTube頻道上，公開他與「後宮佳麗」們的私下生活，吸引網友們熱烈討論。

根據國外媒體《每日星報》的報導，美國一名男子因認為與思想複雜的人們相處十分辛苦，本身又十分崇拜擁有上千名女友的美國成人雜誌《花花公子》創辦人休海夫納（Hugh Hefner），因此從2020年平安夜開始，他便陸續買了4個身材火辣的性愛充氣娃娃回家與他作伴，他更將自己的姓氏改為海夫納，期望自己能成為「性愛娃娃界的海夫納」。

海夫納也將他與娃娃們相處的過程拍成影片，並放上個人YouTube頻道上與網友們分享。對海夫納來說，這些性愛娃娃都是他的女友，每天可以隨心所欲帶不同的娃娃出去兜風、約會、大玩cosplay，絲毫不用擔心它們爭風吃醋，比起與複雜的人類相處起來簡單很多，同時滿足他的各種幻想，讓他直呼「應該早點擁有它們才對」。

但是，海納夫現在即使有4名性愛娃娃陪伴左右，他還是不滿足，未來將蒐集各種種族、背景的娃娃，目標至少20個，也宣稱自己將幫助性愛娃娃們對抗社會對於它們的污名化，因為海納夫認為，人類伴侶只能有1名，但娃娃卻是想要幾個就有幾個，能陪伴許多人度過無數個孤獨的夜晚。