在經典動畫電影《獅子王》中，除了主角以外還有2個令觀眾印象深刻的配角，那就是疣豬「彭彭」和狐獴「丁滿」，這對動畫裡的好搭檔竟也出現在現實當中，在波札那一間動物保護中心就有一對跨物種好友，神還原了《獅子王》中的經典「騎背畫面」。
根據《太陽報》報導，疣豬「豬小姐（Miss Piggy）」在遭遇一場車禍後，被送到這間位於波札那（Botswana）的非洲資源保護中心「CARACAL」，在這裡豬小姐和一隻孤兒狐獴「蒙哥（Mongo）」相遇，發展出一段跨物種的友誼，近日更是重現了《獅子王》當中，彭彭（Pumbaa）和丁滿（Timon）的經典「騎背畫面」。
23歲的志願者凱特琳（Kaitlin Joos Vandewalle）指出，豬小姐和蒙哥是保護中心裡最特別的一對好友，相處的過程中經常讓人想起彭彭和丁滿可愛的場景，「幾乎可以保證，只要前去拜訪牠們，就可以看到某種好玩的互動」。
據悉，疣豬主要分布在非洲非熱帶雨林及沙漠地區，屬於群居動物，雖然在《獅子王》中，彭彭是辛巴落難時交到的好朋友，但在現實中，疣豬卻是獅子的獵物之一。
而狐獴則為高度社會化的動物，很少有落單的情況，而且牠們的分布的地區主要位在喀拉哈里沙漠，和獅子、疣豬生存的區域不太接近，基本上很難有機會碰到面，更不用說發展出一段跨物種的友誼。
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