現代科技發達，在網路上和朋友聯絡是非常容易的事情，但若是一不小心按錯東西，很可能就會出現難以挽回的錯誤。英國一名男子日前本來想將一張狗狗舔自己臉的照片分享給60名女網友，結果不小心把她們全都拉進了一個大群組中，讓他嚇得立刻退出，沒想到無心之舉卻意外搭起「人與人的連結」。

根據《每日郵報》報導，居住在艾塞克斯郡（Essex）的29歲男老師瑞恩（Ryan），日前拍了一張狗狗舔自己臉的逗趣照片，想要分享給在Snapchat上的60名女網友，沒想到卻因為操作錯誤，誤將所有人加進了一個新創的大群組裡，意料之外的情況讓瑞安嚇壞了，急忙退出群組，只留下60名幾乎互不認識的女性。

瑞恩事後也懊惱地在Snapchat上PO出動態，透露這個帳號他已經用了將近10年，如今發生這件糗事，讓他不敢再登入了；另外他也指出群組裡的女性，基本上是由他的大學同學、旅遊和交友軟體認識的人所組成。

豈料事情居然有了意料之外的發展，瑞安的群組搭起這60名女性「人與人的連結」，不僅認識了許多新朋友，還有失聯已久的人在裡面相認，大家甚至還約定要一起享用早午餐。其中一名女性艾咪（Amie-Beth Steadman）對此表示：「這真的很有趣，雖然很顯然瑞安犯了某些『錯誤』，但我不認為他是渣男，因為從這些女孩口中，沒有說出任何關於他的壞話」。