近幾年直播行業興起，不少人靠著視訊直播表演才藝，或是展現身材來賺進大把鈔票，也因此造成詐騙事件頻傳。近日大陸警方為防止民眾持續上當，因此公開一段正妹直播主的「真實面貌」，讓所有人看傻了眼。

根據大陸媒體的綜合報導，近日大陸警方破獲多起直播「裸聊詐騙」的事件，警方表示其中一名受害者在社交平台上觀看直播時，遭到陌生一名女子搭訕，並以裸聊方式陸續要求受害者匯款82萬人民幣（約新台幣357萬）。而警方公開的一段影片中，只見一名擁有圓潤大眼、長相甜美、長髮及肩的視訊正妹，僅穿著一件黑色蕾絲內衣，在鏡頭前搔首弄姿，不時擠弄著自己豐滿的上圍，吸引大批網友爭相「抖內」要她再脫一件。

沒想到下一秒這名正妹就像蛇在脫皮一般，從脖子開始剝去外皮，最後就連飽滿胸部都一併扯下，才發現原來她是名「男性」，讓網友看到後全驚呆，紛紛留言「我開始以為是美顏多了點，但是個男人就有點過分了」、「這年頭除了提刀裸聊啥都不信」、「之前還有人被裸聊的騙去賓館做了那事還沒發現，結果警方告訴被害人才知道那是個男的」、「我到底看了什麼」，引起超過8萬人瘋傳。

事實上，先前也有一名50歲的大叔，透過APP的AI變臉技術，將自己變成正妹，沒想到因此在網路上暴紅，最後不忍網友持續受騙，才接受採訪公開自己真實身分，同樣在網路上引起熱烈討論。