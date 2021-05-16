雖然現在的女性意識逐漸抬頭，但在全球各地還是經常有性侵、強暴等案件傳出，南非一名女醫師為了保護女性不再受到陌生男人的侵犯，特別研發了一款類似「貞操帶」的祕密武器，但使用方法簡單許多，宛如防狼的女用保險套，一旦男子強行插入便會受到意想不到懲罰。

根據外國媒體的報導，一名來自南非的女醫師索內葉勒斯（Sonnet Ehlers），曾在2005年時發表一款名為「強姦斧」（Rape-aXe）的防狼保險套，主要是幫助女性能夠反制性侵。而強姦斧的使用方法，是女性在性侵前必須安裝在陰道內，其內層為中空，保留男性陰莖插入的空間，待勃起的陰莖插入就會被內層所設的鋸齒溝狀條紋所卡住，若是硬要拔出會在拉扯的過程中割傷，男方只能前往醫院尋求幫助，同時提高被逮捕的機會。

2010年南非世足賽時，索內葉勒斯曾實驗性的免費提供3000多個強姦斧給女性使用，受到熱烈討論。索內葉勒斯透露會想要設計這款防狼保險套，是因為過去曾諮詢過多位遭性侵的被害女性，她們都曾表示「若是下面也有像牙齒一樣的利器就好了」，讓索內葉勒斯有了無限啟發，因此發明鋸齒狀的防狼保險套。

近日這款防狼保險套也再度被外國媒體報出，並採訪索內葉勒斯，雖大部分的網友都十分認同她的理念跟想法，卻也有部分網友認為，這樣的設計有可能會激怒歹徒，反而讓被害女性遭遇不測，甚至失去性命，再度引發熱議。