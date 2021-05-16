新冠肺炎疫情持續在全球延燒，民眾外出除了要配戴口罩以外，也必須勤洗手，許多公共場合也會提供酒精等乾洗手液，但使用時一定要遠離火源，否則很可能引發危險。近日美國一名男子一邊停車一邊抽菸，還順便擠了一點乾洗手消毒，豈料下秒竟炸出大火，車子瞬間就被火勢吞沒，燒得「面目全非」。

ICYMI (~530p) vehicle fire at Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, near Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 were on scene (news helicopter video) pic.twitter.com/TeAynaGsgp — Pete Piringer (@mcfrsPIO) May 13, 2021

綜合外媒報導，這起事件發生在本月13日的馬里蘭州，一名男子駕車前往聯邦廣場購物中心（Federal Plaza Shopping Center），停車時他一邊抽菸一邊在手上塗抹抗菌配方乾洗手液，沒想到這個舉動竟引發火災，汽車瞬間爆炸、被大火吞沒，所幸駕駛及時逃了出來，被緊急送往醫院，手部和大腿處只有1到2度灼傷，並無生命危險。

從消防局直升機救援畫面中可以看到，燃燒中的汽車冒出陣陣濃煙，大火從各個窗戶冒出，不過火勢很快就被控制並被撲滅，但汽車早已被燒到「面目全非」，變成一堆廢鐵。蒙哥馬利郡消防局發言人皮林格（Pete Piringer）表示：「在汽車這種不通風的地方，抽菸又用乾洗手液，真的是很糟糕的組合」。

報導中指出，乾洗手液約含有60%至70%的酒精成分，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）則透露，雖然由乾洗手引發的火災非常罕見，但它確實是可燃的危險物品，安全地儲存和使用，是至關重要的事情。

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