迪士尼動畫片「魔髮奇緣」中的長髮公主佩樂，是不少女孩心目中的偶像，但沒想到現實生活中，還真的有人留下超長頭髮，成為真人版的長髮公主。烏克蘭一名正妹，自小就留著頭髮，如今一頭近2公尺長的金色長髮在網路上暴紅，吸引網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自烏克蘭敖德薩的35歲女子艾琳娜克拉夫琴科（Alena Kravchenko），因媽媽曾告訴她「女人就應該留長髮」，使她5歲開始就沒剪過頭髮，30多年來她為了守護愛髮，大約一週會清洗一次，每次洗頭需花費30分鐘才能全部清洗乾淨，之後還會塗上髮膜保養髮絲，並用毛巾慢慢吸乾水份，讓頭髮自然風乾，以防止頭髮被吹風機吹到太過乾燥而發生斷裂的情況。

艾琳娜表示，雖然現在頭髮的長度已長達6.5英尺（約2公尺），有時候走路都會不小心踩到，但她還是捨不得將長髮剪掉，因為對她來說這是她花盡心力與毅力才得到的。

艾琳娜也因為亮麗的金色長髮與凹凸有致的身材曲線，讓她走在路上經常遇到好奇的路人想要撫摸頭髮並要求合照，也因此在網路上受到關注，吸引超過5萬人追蹤。近日她還曬出一張半裸比基尼配上超長金髮的辣照，引起網友紛紛留言「真的是長髮公主」、「感覺是動畫裡走出來的人」、「不僅頭髮漂亮，身材也超好」，再度引發話題。