常常在電影中，可以看到老鼠出現在大樓的天花板中亂竄，但應該沒有人會想到，天花板裡竟然還能藏貓。大陸一間公司近日上班到一半，突然從天花板上掉下8隻貓，嚇得員工趕緊將牠們移往在安全的地方。

根據大陸媒體《西安商報》的報導，來自安徽省的一間公司，5月14日是正常上班日，員工們都在辦公室裡忙著處理公事，沒想到天花板突然發出巨響，接著掉下1大7小，一共8隻灰棕色的虎斑貓咪，其中7隻小貓還是尚未開眼的幼貓，嚇得員工趕緊拿紙箱將小貓們安置在裡面休息。

公司負責人李先生表示「當時大家都在上班，根本不知道辦公室天花板怎麼會掉下8隻貓，把大家都嚇了一跳，而這些貓肯定是野貓偷偷鑽到天花板上生的，但石膏板耐不住重量，就一下子全掉了下來了」，但對他來說這幾隻小貓就像招財貓一樣，希望能讓公司營運得更順利。

後來他們因為無法照顧這些小貓，只能立即通報當地貓舍的人將這8隻貓帶走，並讓母貓好好照顧牠們，希望這些小貓能平安長大。網友看到後也紛紛留言「記得絕育，從源頭減少流浪動物」、「貓從天降」、「希望小貓能夠遇到好人家好好長大」、「真的是一群小奶貓，摔下來肯定痛慘了」、「我頭上若突然掉下8隻貓也肯定會嚇死」、「我比較好奇母貓到底怎麼爬上天花板的」引發話題。