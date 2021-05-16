如果抓到另外一半偷吃，你會怎麼做呢？外國有一名女子拍攝影片透露，她發現男友在自己懷孕期間偷吃，一氣之下她趁著男友入獄的期間，發訃聞給小三，聲稱男友已經去世，還聯合男友的家人舉辦了一場假喪禮，讓小三信以為真，大快人心的復仇讓網友都直呼過癮。

根據《鏡報》報導，TikTok用戶西婭（Thea Loveridge）近日上傳一段影片，透露自己3年前為男友生下了一名兒子後，才發現對方居然趁著自己懷孕期間出軌前女友，讓她感到相當難過又氣憤。

不久後，男友因為犯罪而入獄，但小三對此並不知情，還不斷聯絡男友，疑惑他為何都不給予回應，西婭得知後心生一計，決定報復小三，並藉此斬草除根。

西婭先是傳了一封簡訊給小三，謊稱男友已經離世，但小三卻不肯接受，為了加強這個謊言的可信度，西婭聯合男友的親生姐妹，一起舉辦了一場假喪禮，最終小三信以為真，每年都會在Facebook上發文悼念，抒發自己對於「一生摯愛」的思念，而且直到如今都還以為男友不在人世間了。

影片發布至今已突破500萬觀看人次，不少網友對於西婭的作法都感到大快人心，紛紛留言直呼過癮，「這真的太邪惡了，但我很喜歡」、「想像一下之後她跟別的男人結婚，結果發現男友還沒死，那種矛盾的心情…」、「好想看她當時的表情，一定很精采」。