隨著科技進步，為避免用路人在路上發生意外，車子的功能也越來越多，但大陸一名女子買了新車後卻因為功能太多不知如何使用，於是將車內的按鍵貼滿標籤，被人拍了下來放到網路上，引起網友熱議。

根據大陸媒體《西安周報》的報導，來自遼寧省大連的一名文姓女子，近日購買了一輛新車，但她因為購買的車子規格為頂級配置，按鈕十分多且複雜，她為了怕上路之後遇到突發狀況卻不知怎麼用，也擔心自己一時記不住，便將銷售員教導過的功能，通通用標籤寫下，黏貼在按鍵上方，光是方向盤就貼滿了近20個標籤貼紙，包含方向燈、雨刷、音響聲音鍵、冷氣設定等功能通通寫下。

文姓女子受訪時表示「因為自己是個新手，這個車也是新買的，上面有些功能都不太熟，怕開車時一旦需要用上會影響駕駛，所以自己就貼上去增加記憶，記住了之後就會把它們撕下來了，不會影響駕駛」。

不過網友看到這個畫面後十分驚訝，紛紛留言「建議都先記下再上路吧...」、「貼成這樣還不影響駕駛？」、「不知道的還以為你開宇宙飛船」、「光看就覺得不安全」、「真有你的」、「能把一台好好的車貼成這樣也是厲害」、「知道油門、煞車、汽油孔在哪就可以了」、「沒關係！我開了一年也沒搞懂我的車」、「大姊你比我還狂」引起熱烈討論。