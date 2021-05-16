在一般人的印象中，貓和狗是水火不容的存在，常常會鬧到不可開交，不過現在有不少飼主都會同時飼養貓和狗，並發現不同印象中的溫馨畫面。大陸一名飼主最近上傳了一段可愛影片，一隻金毛將家中的貓咪叼出來拍照，聽到飼主喊「看鏡頭」，還主動勾肩搭背，讓高冷的貓咪相當無奈。

大陸飼主「金毛鬧騰麻麻」家中飼養了3隻黃金獵犬「鬧鬧」、「騰騰」和「歡歡」以及一隻貓咪「小寶」，經常會在微博和BiliBili上分享愛寵們的有趣互動。日前飼主馬女士在自家開設的店外，想幫愛寵們拍照，於是大喊：「騰騰、小寶出來照個相」，豈料幾秒鐘過後就看到騰騰叼著小寶的項圈，帶著牠來到店外，而小寶還一臉狀況外的感覺。

為了拍上「全家福」，馬女士喊了幾聲「小寶看鏡頭」，但牠並沒有照做，身旁的騰騰和歡歡聽見了，立刻伸出前掌，和小寶「勾肩搭背」，逗趣的行為讓網友們全都笑翻了，紛紛留言：「小寶：被迫營業」、「這隻貓貓好幸福，有三個哥哥寵的感覺」、「貓在家中坐，騰騰拎出來，小寶委屈，但小寶不喵」。

馬女士指出：「小貓是狗狗收養回來的，所以很寵這隻小貓」，她也透露小寶原本是一隻流浪貓，3隻金毛很常躺在店門口曬太陽，小寶就會過來找牠們取暖，久而久之雙方建立起了深厚的情感，狗狗也經常會守護著小貓，所以她才決定把小寶帶回家養。