有時候無論你再怎麼努力，傷口就是無法癒合……

沒有比狗更無所求的付出，牠狙殺了賓拉登，也救了我的人生。

2011年5月，海豹部隊在「海神之矛行動」中成功狙殺賓拉登，當時最廣為人知的突擊隊員正是軍犬開羅。這是一個關於一隻軍犬如何名留軍史的故事，也是馴犬師威爾用生命銘記的故事。

開羅對威爾來說，不只是一同走過生死的戰友，更是救命恩人。這是基於互相尊重與信任產生的緊密關係。在經歷同袍罹難、自己中彈的身心雙重創傷後，威爾開始出現創傷症狀並罹患嚴重頭痛，是開羅將他從瀕臨崩潰的狀態中拉了出來。

你真誠的雙眼望進我的靈魂，搖著尾巴毫無保留地守護我；我也將回應最大的溫暖陪你到最後。

嘿，開羅，謝謝你從這個殘酷的世界救了我。

當無情的戰火、冷酷的政治決策者、陳腐的官僚體系環伺在側，在這個殘酷而絕望的世界中，人與狗之間跨越物種的真摯情誼是彼此僅存的一絲溫暖。

在開羅退役後，威爾給了開羅一個很棒的家，他們彼此陪伴，就像過去他們一直在為對方所做的一樣。

【精彩書摘】

開羅持續追尋氣味；顯然牠正對某物做出回應。有一下子，我看到牠穿行於樹林內外，但牠繼續沿著林木線搜索時，漸漸離開了我的視線範圍。我站在右側時牠正在林木線的最左邊，最接近隊長的位置。

剎那間，僅僅幾秒後，我聽見了槍響。當時我們待在山坡的這一側，其他幾名隊員已經去到了遙遠的左側。從我這個制高點看過去，不確定那裡發生了什麼事。但槍響傳遍整片原野，顯然開始交戰了。

「開羅！」我大喊。「放！」

雖然我看不見現場，但槍聲就是召回狗狗的信號。最好的狀況是我們的成員找到壞蛋並與之展開激烈戰鬥；這我們勝算很大。然而一旦子彈開始劃破空氣，開羅捲入其中一點好處都沒有。牠會使隊員分心，而且，顯然會置身危險。

我再次大叫牠的名字，讓牠的電帶小小通電一下，並開始朝林木線的左端移動。遇到這樣的狀況，馴犬師的工作立刻變得複雜，因為此時他不僅是突擊隊的一員，同時也要負責隊狗的安全。我再按一次電帶開關，大吼：「開羅！ 放！」腳步持續向前行動。我看向左方時，AK 步槍槍口的火光在地面上閃動，敵人顯然藏身在樹叢中。我也看見我們的同夥以炮火還以顏色。

我繼續呼喊開羅，一路上都緊握手中的步槍，但距離還太遠沒法加入戰局。我不確定到底過了多久，但隨著時間流逝，開羅出事的事實變得明顯。牠是隻聰明且忠誠的狗；就算是正在啃咬敵方，感受到電帶也會立刻予以回應。考量到目前戰鬥的強度，還有槍火的數量，看來開羅並沒有擊倒任何一個壞蛋。事實上，發生悲劇的可能性非常大。

「開羅！」我重複叫喊，腳步持續移動。「過來呀，夥伴！ 放！」

最後，我看到遙遠的距離之外有東西在移動。是開羅！ 牠出現在三十或四十公尺之外的樹叢。我再次叫牠的名字，這次的音量足以在夜晚的空氣中被聽見，甚至不會被槍火的爆裂聲蓋過。所有事情都在頃刻間發生，但時間仿若靜止不動了。

所有事情都像是以慢動作開展。我看著開羅走向我，立刻震驚於牠不是跑步，而是踉蹌地走過來。牠追隨的是我的聲音還有氣味。

我以最快的速度跑向牠，但還差幾步牠便不支倒地。牠不是停步然後倒下，是移動的途中便側身倒地。

掃過空氣的槍聲逐漸微弱。我在開羅身邊跪下，月光映照的夜空之下，我可以看見牠的毛皮濕潤，並覆有一片深色的物體。牠的雙眼僅張開一條縫隙且呼吸相當吃力。直覺和經驗告訴我這場戰鬥結束了，或者至少可以說是還在掌控之中。我們有十幾個人，敵方只有兩人。還有三十個反叛者躲在樹林中的機率微乎其微。到了清理時間了，我負責處理開羅。我一手沿著牠的背心移動，感覺到那裡有個浸滿黏答答液體的洞。我拍拍牠的頭。

「再撐一下，孩子。」

我陪在開羅身邊的時候，其他一名隊員脫隊朝我們走回來。我們遭遇FWIA(友軍負傷)的消息已經透過無線電傳出。戰鬥中途或是戰鬥結束後最不想聽到的消息就是這個，而這名友軍是開羅的事實無法帶來一絲安慰。牠是隊伍的一分子，是我們的隊友。

前來幫忙的人之前是戰地軍醫。他立即著手治療替開羅治療，展現的急迫性與專業就好像傷者是人類。我脫掉開羅的背心並將我總是隨身攜帶的犬隻醫護用品交給醫生，然後溫柔地替開羅套上嘴套。雖然開羅通常都很友善也認識我們倆人，但誰也說不準牠會如何應對疼痛還有被攻擊的創傷。我等著牠失去意識，但牠卻一直保持清醒，雖然整體反應並不是很機敏。

「我們會治好你的，開羅，」醫生說。「放心。」

醫生撕開紗布塞進開羅胸膛的傷口時牠幾乎沒有反應。一片又一片的紗布，越塞越進去，醫生的手指消失在洞裡。傷口滿覆鮮血，傷勢極為嚴重。醫生的手在洞裡翻來覆去試圖止血時，開羅疼痛地不住吼叫且扭頭，嘴套不停擊打醫生的手。

「我很抱歉。」他說。

我一手按揉開羅的背部試著安撫牠。大概才過了一下子，醫生就說開羅胸膛的傷勢已經穩定了—至少以戰場上的標準來看是如此—並開始溫柔地用手探尋開羅全身。此時牠滿身是血，且照明相當不足，所以很難確定是不是還有其他傷口。結果證實，還有另一顆子彈擊中開羅的右前腿。那肯定痛到爆，但跟胸部的傷口相比，這應該只是個小問題。

對於人類和犬隻來說，在戰場上胸膛受傷都很糟，也更加致命。

幾分鐘後醫療救護直升機抵達，我和醫生將開羅抬入機艙，一起飛回沙蘭，在那裡有一組醫生替牠治療了近兩個鐘頭。這裡說的醫生指的是內科醫生，是負責治療人類軍人的人士。你看，沙蘭沒有獸醫，所以開羅和軍人擁有同等規格的對待。我全程都在現場，而那些人—醫生、護士真的非常傑出。我不敢相信他們動作如此迅速有效率，以及他們是如何不把開羅當作一條狗，而只是視牠為一名美國武裝部隊受傷的戰士。

(圖/高寶書版提供)

(本文摘自《牠不是普通的狗》/高寶書版)

【作者簡介】

威爾．切斯尼 Will Chesney

前海豹部隊隊員，著名軍犬開羅的馴犬師，參與了捕獲賓拉登行動，獲頒銀星與紫心勳章，現在致力幫助深受腦部創傷所苦的老兵們。

喬．萊登Joe Layden

屢獲獎項的記者與自由作家，作品獲得紐約時報出版社等媒體的讚賞。

【譯者簡介】

蕭季瑄

東海大學外文系，英國新堡大學媒體與新聞研究所畢。熱愛兔子、狗的處女座。

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