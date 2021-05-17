現代人工作壓力大，下班回家就想泡個舒服的熱澡放鬆一下，但如果洗澡時掉出可怕生物，可能只會讓你更緊張。國外一名女網友日前準備泡澡時，發現水龍頭下方掉下兩條黑色的線，她原以為是內部電線外露，但彎下頭去看才發現竟是意想不到的生物。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名TikTok帳號為＠iamfinny的女插畫家，日前在網路上公開了一段影片，影片中她表示自己原本打算給自己放個熱水澡好好享受一下，但在放水前發現水龍頭出口處有兩條詭異的黑線垂掛在那裡，她原本還擔心是不是電線外露，或是卡了什麼髒東西，好奇彎下腰一看，才發現水管壁裡竟緊緊的攀附著一隻中型黑蜘蛛。

接著，這名插畫家打開水龍頭，試圖用強力的水柱將蜘蛛沖出來，沒多久後蜘蛛順利被沖出，但她也被嚇得趕緊將影片PO上網與網友分享，直呼「我的心臟都快停了」。

影片上傳後也收到將近10萬名網友按讚轉發，紛紛留言「如果是我肯定被嚇死」、「泡澡泡到一半才發現牠的話就太可怕了」、「看到蜘蛛真讓人頭皮發麻」、「很難想像洗澡到一半牠爬出來的景象」、「我看到牠心臟也快停了」、「光看牠的腳我就覺得可怕」、「被牠咬到絕對不是開玩笑」、「好險你發現的早，要不然真的太恐怖了」引發話題。