新人夫妻在結婚時，通常都會在儀式中許下對彼此的誓言，以表達對對方的情感和承諾。近日大陸一名新郎前往女方家迎親時，被新娘和伴娘要求必須唸完女方所撰寫的誓詞，才可以離開，豈料新郎卻因此而生氣，不僅當眾撕掉了誓詞紙，還怒嗆新娘：「辦不到！」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在大陸廣東，當時新郎來到女方家迎親，被新娘還有伴娘要求，必須唸完一段誓詞才能離開，新郎先是單膝跪在地上看了一下誓詞，之後卻不願意讀，站起身來說：「那是不可能的事」，但大家當時以為他在開玩笑，臉上都還掛著笑容。

接著新郎又再度跪下，和新娘討價還價：「妳想聽哪兩句？」，新娘則笑著回應：「我想你讀完整段」，旁邊的伴娘也出面幫腔：「沒得選，你全部讀完」，豈料新郎卻突然翻臉，怒將誓詞紙撕毀，還逼問新娘：「嫁不嫁？」，讓新娘瞬間變得不知所措，在場的賓客也都嚇一大跳，急忙跳出來打圓場。

影片在網路上曝光後引發熱議，部分網友力挺新郎，認為女方的玩笑太超過，「這才是好男人，做不到就不輕易許承諾」、「結婚明明是一件平等的事，為什麼在婚禮上總要把新郎搞得這麼卑躬屈膝」、「卑躬屈膝的結婚，不如自由自在的單身」。

但也有人認為只是增加迎親趣味性的小玩笑，新郎實在沒必要這麼激動，「結婚當天還兇巴巴威脅對方，這種伴侶不要也罷」、「男的連表演都懶得表演一下，吃准了女的得嫁給他」、「其實讀誓言就是個迎親儀式，做不做得到也只有你們兩個知道，這麼認真幹嘛」。