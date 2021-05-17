無論是國小、國中、高中還是大學，「老師」給人的印象一向都是嚴肅、莊重，就連服裝穿搭都看起來十分嚴謹，不過隨著時代在改變，越來越多老師的穿搭風格都與以往不同了。大陸近日一名90年後出生的女老師，因喜歡JK流行文化（日本潮流文化），因此穿著高中制服來教課，沒想到竟意外暴紅，在網路上引發話題。

根據大陸媒體《網易》的報導，一名年約25歲的年輕女老師，不僅擁有甜美臉蛋，還有一雙圓潤大眼，讓學生們上課時總是心情很好，而這名女老師日前前往學校教課時，穿著一件日本女高中所穿的「JK制服」搭配格紋短裙，露出一雙白皙美腿與腿根，並以顯眼的妝容與誇張的蝴蝶結頭飾紮起馬尾，宛如從漫畫中走出來的人物一樣。

大陸一名女老師日前穿著JK高中制服教學，讓網友們暴動。（圖／微博＠網易）

學生看到後立刻將老師的模樣拍照上傳，卻因此遭到家長的撻伐，不少家長認為這樣是「誘惑學生」，讓學生無法專心上課，網友則是紛紛留言表示「什麼年代了，還有這種老思維」、「穿什麼衣服是人家的自由，管真多」、「老師長得太可愛了吧」、「老師讓人瞬間戀愛」、「如果我的老師穿這樣，我肯定天天不遲到」、「老師穿得好卡哇依」、「愛了愛了，年輕老師就是不一樣」、「老師～請問你缺男友嗎」引起熱烈討論。

事實上，隨著社會風氣逐漸開放，大陸不少老師已打破傳統的既定印象，以多元的服裝造型授課，除了讓課程更加活潑外，也幫助學生加深印象，反而達到更好的教學效果。