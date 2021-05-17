這隻鴨子的演技可以報名奧斯卡獎了！近日大陸網路上流傳一段有趣的影片，畫面中一隻鴨子被狗狗追捕，竟直接倒地裝死，狗狗見狀立刻沒了興趣，將牠放下準備離開，下秒鴨子瞬間「復活」狂奔逃亡，狗狗回頭發現後又急忙追上前，下秒卻出現了更爆笑的畫面，讓網友全都被逗樂了。

根據《海客新聞》報導，江蘇常州一名網友在本月15日將一段監視器畫面上傳至網路，原本一隻狗狗正在追捕鴨子，然而咬到口中，鴨子卻呈現癱軟無力的狀態，狗狗見狀失去了興趣，將鴨子放開後準備離開，沒想到下一秒鴨子居然「復活」，急忙往遠方同伴的地方跑去。

隨後狗狗回頭查看，發現鴨子早已逃離，連忙轉身奔跑、上前追捕，當牠跑到落後的2隻鴨子身邊時，牠們竟接連「昏倒在地」，沒想到此舉真的騙過了狗狗，牠放棄了近在眼前的獵物，繼續往遠處鴨子群的方向跑去，落單的2隻鴨子靠著驚人的「裝死演技」，成功逃過死劫。

網友們看到影片都對鴨子精湛的演技感到震驚不已，紛紛笑說：「鴨：我死了，我裝的」、「鴨生如戲，全靠演技」、「這演技可以出道了鴨」、「奧斯卡影帝是不是該向動物界全面開放了」、「當鴨好難鴨，為了生存還得會演戲」、「這年頭，連鴨子都會演戲了」。