在不少情人的眼裡，只要跟對的人在一起，無論做什麼事都覺得很浪漫，即使在雨中也澆不熄兩人的火花，而這麼甜蜜的事情就發生在大陸，一名高中女學生參加學校所舉辦的賽跑競賽時突然遇到大雨，一名男同學怕她淋濕，趕緊拿著傘衝到女同學身邊，並陪她跑完全程，讓一旁師生看到後全傻眼。

根據大陸媒體《漩渦視頻》的報導，大陸湖北省十堰市的一所高中，於5月14日舉行運動會，但就在賽程進行到400公尺女子跑步接力賽時，突然下起了大雨，一名女高中生還在操場上賣力的奔跑，另一名男高中生見狀後立即拿起雨傘衝往女同學身邊，為她撐傘並陪著她跑完全程，讓現場師生驚呼聲不斷，在觀眾席上的女學生還不停發出「啊～～我的天哪」的羨慕聲。

一名男同學看到女同學孤身一人在操場上淋雨，便趕緊為她撐傘跑完全程。（圖／微博＠漩涡视频 ）

同時也有人將這段畫面拍下上傳至網路，引起大批網友轉發，紛紛留言「單身狗叫得最響亮」、「這就是讀書時期最單純的愛」、「小倆口散發著粉紅泡泡」、「感覺這世界只剩這兩人」、「小倆口進入他們的世界沒別人了」、「好像很浪漫一樣」、「這男的很會把妹嘛」、「跑個步也要灑狗糧」。

但也有不少理性的網友跳出來吐槽表示「說實話這樣根本擋不住雨，也看不到路啊」、「下一秒可能就跌個狗吃屎了」、「這樣不算犯規嗎？」、「在拍偶像劇？」、「女的可能心裡不斷在想：走開！你遮住我的路了」。