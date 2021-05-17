全球暖化雖然為世界帶來不少負面影響，但某些遺跡卻也因此有機會重見天日。阿爾卑斯山脈的冰雪因近幾年逐漸暖化的氣候而融化，沒想到卻因此讓第一次世界大戰期間的避難所解封，歷史學家入內後都感到相當驚嘆，直呼：「像是坐了時光機，回到百年前的世界」。

避難所中保存了許多百年多前的文物。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《CNN》報導，阿爾卑斯山脈的斯科爾盧佐山（Mount Scorluzzo）位於義大利北部，留有一座第一次世界大戰時期的避難所，坐落於海拔3094公尺的山峰上，在戰爭期間約有20名奧地利軍人駐紮於此。

然而長年以來，這座避難所都被冰雪給覆蓋，直到近幾年，因為全球氣候升高，導致部分冰雪融化，再加上研究人員2017年開始的鏟除作業，避難所才終於得以重見天日，研究人員也能夠探查內部。

Researchers have recovered a treasure trove of World War I artifacts from a cave shelter in northern Italy revealed by the melting of a glacier https://t.co/dUylGyfTH8 — CNN (@CNN) May 4, 2021

歷史學家莫羅西尼（Stefano Morosini）透露，在避難所中他們發現了食物、草蓆、用動物皮製成的夾克、武器和安全帽等物品，這些文物說明了士兵糟糕的日常生活，由於當時冬季氣溫可能低於攝氏-40度，「士兵們不但需要和極端的環境條件鬥爭，一邊防範雪崩、落石或暴雪的危險，同時還得對抗敵人」。

根據博物館「White War Museum in Adamello」的新聞稿指出，這座避難所自從1918年11月3日後就再也沒人進入，裡面的時間也停留在最後一名士兵關上門、衝下山坡的瞬間。而其中的文物將於2022下半年，在義大利北部小鎮博爾米奧（Bormio）一間致力於第一次世界大戰的博物館開放展示。