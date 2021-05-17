許多植物的生存能力都相當驚人，儘管在惡劣的環境之下，也可以茁壯生長。大陸廣東一座建於明代的佛塔，頂端就奇蹟般地長有一棵榕樹，在沒有泥土、沒有水分的情況下，存活了超過100年的時間，讓不少網友都覺得相當驚奇。

綜合陸媒報導，這座佛塔名為「華表塔」，原本叫做「黃猄社塔」，坐落在廣東省河源市和平縣彭寨鎮墩頭村，建於明代嘉靖年間，距今約有500多年的歷史，是由當地村民集資建造，在1955年被列入縣級文物保護單位。

有趣的是，在華表塔頂端沒有泥土也沒有水分的地方，居然生長著一棵逾百歲的榕樹，從空拍影片中可以看到，這棵榕樹有大片根部裸露在外，密密麻麻的根鬚牢牢抓住了塔頂瓦片牆壁的縫隙。

華表塔建於明代，是由當地村民集資建造而成。(圖/取自百度)

根據當地長者的說法，這棵榕樹在他們小時候就已經長得非常大，在當時相當茂盛、漂亮，而且四季長青，讓這座佛塔更具特色；不過近幾年有些人擔心，若是這棵樹再持續長大，可能會對塔造成損害，因此稍微砍了一些部分，目前榕樹仍持續成長茁壯。

網友們看到影片後都忍不住嘖嘖稱奇，「頑強的生命力」、「時間再久一些就可以媲美雲南的樹包塔，塔包樹了」、「為佛塔遮風擋雨」、「太神奇了吧！」、「沒有泥土這樹到底是怎麼活的啊？」。