不久前英國遊樂園才傳出雲霄飛車「百事極限一號」（The Big One）突然故障，讓遊客懸掛高空中，沒想到美國一處遊樂園的雲霄飛車，近日也發生故障，22名遊客卡在半空中無法動彈，等消防隊員抵達現場才順利脫困。

根據外國媒體《CNN》的報導，本月16日晚間5點30分左右，美國亞歷桑那州鳳凰城一處遊樂場「Castles N'Coasters」的雲霄飛車，在轉彎時突然發生故障，使車上22名遊客卡在6公尺的高空中無法動彈，加上當時雲霄飛車正在轉彎，因此整個車身都呈現傾斜狀態，讓現場所有人都看得十分緊張，園方也緊急通報消防隊員前來救援。消防隊員抵達後，花了90分鐘才將旅客逐一救出，好在沒有造成任何人員傷亡，但遊客始終驚魂未定，直呼「快被嚇死了」。

鳳凰城消防局上尉托德凱勒（Todd Keller）接受採訪時表示，他們收到通報後立即派出15名消防隊員及7架梯子前往救援，但對他們來說救援過程並不容易，因為他們是以人工搭梯子的方式，一次只能拆解一個人的安全帶並將其救出，只要有人晃動，都會影響受困遊客的情緒。

據了解，這個遊樂園自1992年設置雲霄飛車後，就成為園區裡的特色，不少遊客便是衝著雲霄飛車而來，沒想到卻發生意外，所幸沒有人員受傷。