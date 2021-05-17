在國外，只要居住在郊區等人群較少的偏遠地區，都有機會看到野生動物的出現，甚至還「當眾行搶」嚇壞當地民眾。義大利羅馬的一處超市，近日便發生一起女子遭到野豬當眾行搶的案件，而且畫面也被路過的民眾拍了下來，並上傳至網路，引起網友熱烈討論。

根據外國媒體《衛報》的報導，一名來自義大利羅馬郊區的女子，日前獨自駕車前往附近一處超市購買物資，當她購物完畢拎著袋子準備到停車場取車返家時，突然感覺到有人攻擊她的屁股，回頭竟然看見4頭野豬不斷的咬著她購物袋裡的食物，而且野豬後頭還跟著4隻小野豬，嚇得女子趕緊放開手中的袋子，並走到另一台車的旁邊尋求幫助，而這可怕的一幕也被一旁路過的民眾拍了下來。

網友看到後紛紛留言「這是一家大小一起出動的意思嗎？」、「現在的野豬竟然完全不怕人」、「太可怕了，我遇到肯定會嚇死」、「牠們看起來餓很久了」、「牠們也都不怕被車撞耶」、「野豬真是越來越猖狂了」，引起4萬人觀看轉發。

據了解，近年來由於野豬棲息地遭到破壞，加上大量的繁殖，造成當地作物遭到破壞，也經常傳出有民眾遭到野豬攻擊的事件，不少義大利農民及農民協會科爾迪雷蒂（Cirdiretti）都向當局提出建議，對野豬進行撲殺以維護居民的安全。