狗狗的精力非常旺盛，就算飼主每天帶牠們出門散步、玩耍，可能都沒辦法完全消耗，因此不少人也會購買玩具給牠們玩。最近網路流傳一段影片，只見3隻牛頭㹴狂扯著地板上的吸盤玩具，沒想到下秒整片地磚直接被掀起，讓飼主嚇得倒抽一口氣。

有網友認為建商原本就沒有將地磚貼好，才會這麼輕易就被狗狗掀起。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

近日一名網友將這段影片分享到論壇《Reddit》上，從畫面中可以看見，3隻牛頭㹴圍著吸在地板上的吸盤玩具，其中2隻還不斷扯著後方的繩子，和地板展開一場刺激的「拔河大賽」，豈料幾秒後，地磚竟被硬生生掀起，露出下方凹凸不平的水泥地，飼主見狀也嚇了一大跳，倒抽了一口氣後，連忙中斷錄影。

影片曝光後很快就引起網友熱議，大家紛紛笑說：「旁邊那隻狗感覺在警告主人：『為時已晚以之前，快阻止牠們』」、「那個磁磚看起來就沒有貼好」、「牠們在告訴你，你的建商有多爛」、「拆家大隊出動囉！」。

牛頭㹴又稱作「鬥牛㹴」和「布爹利」，是㹴犬的一種，起源於19世紀的英國，是由當時的牛頭犬與梗犬交配得到的品種，因為日本動漫《家有賤狗》的主角就是一隻牛頭㹴，所以在台灣也有不少人稱呼牠們為「賤狗」。

牛頭㹴生性好動，能夠忠實執行指令，但比較不知節制與退縮，再加上體型比較強壯，經常會被認為是好鬥、兇惡的犬種，但其實只要給予正確的訓練，牛頭㹴的能力可以帶給人類很多的幫助。