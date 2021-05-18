隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖找路，或是透過街景功能查看道路實景，不過英國一名女網友卻意外發現，有4棟「幽靈大樓」竟矗立在街景圖中，但實際上當地根本沒有類似大樓，讓她瞬間雞皮疙瘩四起。

綜合外媒報導，英國女網友金柏莉（Kimberley）日前在推特上發布一張照片，畫面中可見，Google地圖上顯示，曼徹斯特地方法院（Manchester Magistrates Court）和大橋街（Bridge Street）的勞里旅館（Lowry Hotel）之間，出現4棟外牆呈現灰色半透明的建築物，彷彿「從天而降」般，矗立在市區的街口，並且疊加在既有的房屋之上，看起來十分突兀。

偶然發現這幕詭異奇景，嚇得金柏莉PO文驚呼，「Google地圖上這些幽靈建築到底是什麼東西啊？它們就這樣崁進其他建築物裡，實際上也不存在於現實中，太奇怪了！」

畫面曝光後隨即掀起網友廣大迴響，紛紛留言直呼「這是幽靈旅館吧！」、「好像科幻片才會出現的場景噢」、「感覺是連接2個世界的交會處」，更有人打趣笑說「我才不管你們怎麼猜，這就是真的，我人就住在裡面」；不過也有人表示，這只是系統出錯，才會出現「幽靈大樓」的假象。