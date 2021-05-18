隨著新冠肺癌疫情持續在各國延燒，如今就連台灣也淪陷，不過原本是疫情重災區的美國，卻因疫苗施打逐漸普及而漸漸恢復正常生活。近日一位美國男大學生，結束近14個月的遠端授課生活重返校園，竟發現自己遺留在學校櫃子裡的書包還裝著一個便當盒，打開來一看全部人都傻眼。

根據澳洲媒體《news.com.au》的報導，一名來自美國的TikTok 21歲用戶瑞秋斯特西亞（Rachel Stecia），日前在社群平台上分享一段影片，影片中她表示自己的弟弟先前受到疫情的影響，從2020年3月13號開始，便在家中遠距上課，經過14個月後，美國疫情逐漸趨緩，他才再度重返校園開啟大學生活。

@toasterwaffleenthusiast I’m terrified to open it. He said there might be a banana in there 🤢🤢🤢 ♬ original sound - Kyle

但沒想到，弟弟離開學校時，忘了將放在櫃子裡的書包給帶走，而且裡面還裝有沒吃完的便當，回到校園後弟弟才發現書包裡的便當，並想起便當盒裡還裝有1條香蕉，跟1個三明治當午餐，帶回家後媽媽打開來一看，香蕉已明顯發黑，而被咬一半的三明治則是發霉變綠。瑞秋斯特西亞看到媽媽傳來的照片，忍不住大喊「太噁心了！我不行」。

影片上傳後短短兩天，吸引超過400萬名網友觀看轉發，紛紛留言「我無法想像那個味道」、「媽媽謝謝妳，但真的不用一早傳這些照片，哈哈」、「我看到也想吐」、「她應該不敢再吃三明治了」引發熱烈討論。