人們過世後，一般情況下家人都會幫忙整理遺物，也因此發現了不少神奇有趣的東西。日本一名網友日前就在幫過世的父親整理遺物，沒想到居然在金庫中，發現了一個不知道用途的神祕棒狀物，他急忙上網詢問：「不會是炸藥吧？」，有內行網友便出面曝光真實用途。

這名網友日前在日本論壇《2ch》上發文，表示自己的父親在去年60多歲的時候過世，最近整理父親的遺物時，在金庫中發現了一個不知道用途的神祕棒狀物，從照片中可以看到，這個棒狀物是金屬製，其中一端被纏上了滿滿的白色膠帶，還串有一個金屬環，PO主也補充說明，這個棒狀物長約19公分、寬約3公分、重約1.6公斤。

因為一直搞不清楚棒狀物的「真實身分」，PO主才著急上網詢問，他也擔心地猜測：「不會是炸藥吧？」。文章發布後，不少網友看到也都嚇一大跳，「是未爆彈嗎？」、「雖然不知道是什麼，但直接去摸感覺不太妙」、「裡面有裝火藥嗎？」、「告訴我你的地址讓我報警，不然你就自己報警」、「先拿去測看看放射線量吧」。

不過文章也引來專業網友，指出這個棒狀物其實是一種叫做「釣墜、鉛墜」的釣魚工具，主要是用來綁在釣線上，讓魚鉤能夠沉到水底，並推測：「（PO主的父親）或許曾用這個釣過大魚，所以才會特地留作紀念吧」。