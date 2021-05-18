新冠肺炎疫情全球拉警報，不只民眾擔心染疫，醫護也害怕釀成院內感染，造成醫療體系崩潰，不過菲律賓日前傳出，一名男子車禍身亡，醫院卻擔心他身上可能帶有新冠病毒，竟利用膠帶將遺體緊緊纏繞成「木乃伊」，讓死者家屬難以接受。

根據《鏡報》報導，菲律賓男子法布雷加斯（Merwin Fabregas）上月30日出車禍，由於傷勢嚴重，被緊急送醫，沒想到竟在未確診的情況下，被視為新冠患者，送進專責呼吸道疾病的病房。

法布雷加斯的母親莎比比（Mitchilou Fabregas Sapipi）質疑，兒子明明是因為車禍入院，卻被送進呼吸道疾病的病房，沒有給予相對應的治療，甚至提早將他的維生系統儀器關閉，才會導致兒子枉死，之後竟又用膠帶將他整個人裹成「木乃伊」，糟蹋遺體。

對此，被指控的醫院主任奧巴尼亞（Napoleon Obaña）解釋，之所以會將法布雷加斯送進治療呼吸道疾病的病房，只是預防性措施，並且是在他宣告死亡後才關掉維生系統，至於將遺體用膠帶綑綁包裹，是因為擔心法布雷加斯染疫，「我們必須將他當作疑似病例處置，避免他將病毒傳染給其他人。」

報導指出，現已知法布雷加斯並未染疫，病毒檢測結果呈現陰性。目前雙方各執一詞，警方也已介入這起醫療糾紛。

菲律賓目前是亞洲疫情最嚴峻的國家，死亡人數為18,260人，病例共111萬，儘管每日染疫人數已從4月2日的最高點15,310起下降，但仍保持在每天平均約1,700病例左右。為了免受其他致命變種病毒的侵害，菲律賓已禁止來自印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾和孟加拉國的旅客入境。