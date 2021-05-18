現代科技雖然越來越發達，但卻也因此對環境造成不少傷害，有許多生物數量遽減，成為瀕危物種，人們幾乎很難有機會看見牠們。近日印尼一隻瀕危的鯨鯊現身港口，還和漁民們討要食物，張開大口吃得不亦樂乎，罕見的景象讓漁民們都感到相當驚喜。

漁民猜測，鯨鯊可能是聞到魚的血腥味，才會被吸引過來。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據英國媒體《地鐵報》報導，印尼的漁民近日分享了一段罕見的影片，當時他們剛捕完魚，返回位於婆羅洲邦坦的港口，沒想到一隻鯨鯊尾隨而來，在岸邊浮出水面，張大嘴巴向漁民們討食，漁民見狀也十分大方，不斷朝牠的嘴裡投入大量的魚，直到最後再沒食物可以吃了，鯨鯊才終於心滿意足地離開。

事發當下也在港口的漁民拉赫曼（Iswandi Rahman）推測，這隻鯨鯊應該是聞到了海鮮的血腥味，才會被吸引到港口，並回憶當時的情況透露：「這隻鯨鯊一點攻擊性都沒有，而且我們的漁獲有多出來的部分，所以想說可以分牠吃一點」。

據了解，鯨鯊是目前世界現存上體型最大的魚類，可以長到將近19公尺，此外牠們的壽命也很長，平均能夠存活70到100年；鯨鯊主要生活在熱帶和溫帶海域中，以浮游生物等小型動植物為食。

儘管鯨鯊幾乎沒有天敵，卻因為拖網捕魚、船隻碰撞以及其他人類漁業活動的因素，導致數量減少，被世界自然保護聯盟列為瀕危物種，印尼也制定了一系列的法律提供保護，以避免鯨鯊受到人為干擾，像是如果發現擱淺的鯨鯊還活著的話，就必須通報相關單位，幫助牠們返回海洋，否則將會觸犯法律。