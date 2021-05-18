許多店家為了吸引客人上門，都會想出各種奇招來招攬生意。大陸廣州一處加油站近日便有不少民眾發現路口站了一整排穿著比基尼、身材火辣的模特兒，還不時擺出撩人的姿勢，網友拍下後上傳至網路引起熱烈討論。

根據大陸媒體《澎湃新聞》的報導，隨著天氣逐漸變熱，大陸廣東省的氣溫也來到攝氏30度以上，位於潮州某處的加油站，近日為了推廣促銷的油品，特別請來多位身材高䠷又火辣的模特兒，穿著比基尼在路口處拉客。加油站員工表示「這些美女主要是幫忙推銷加滿260公升減100人民幣、加150公升減50人民幣的活動，從早上9點服務到晚上7點」，店員還特別強調，她們只是站在那裡給大家看，給司機排隊加油時解悶，沒做什麼其他的服務。

大陸廣東省的一處加油站，請來比基尼辣妹為活動站台。（圖／微博＠澎湃新聞）

網友看到影片後，紛紛留言表示「這是哪間加油站啊？我也要去」、「夏天到了就該來點清涼的」、「夏天果然到了」、「看到比基尼就想到海邊」，但也有部分網友跳出來砲轟「只有我覺得低俗嗎？」、「這些妹子也真夠辛苦，大熱天的還要在太陽底下曬」、「是只有男司機嗎？怎麼不搞個肌肉男模」。

事實上，這種超吸睛的宣傳活動，廣西省貴平市的一處加油站在2020年時也曾做過，當時加油站人員還以「多加1元人民幣（約新台幣4.2元），就能獲得美女服務」作為口號，引起當地人暴動，網友也爭相前往享受美女服務，但沒多久後就被人檢舉，官方也立即發佈通知停止類似的宣傳活動。