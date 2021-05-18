很多人都很想囤貓，有了第一隻就想再養第二隻。

那天主人要我問她家貓咪「再養一隻好不好」？貓咪說不要！因為怕媽咪有第二隻，牠的愛會被減半。我自作主張加了一句話安撫貓咪：「不會啦，媽咪是怕你無聊」，結果沒想到，這隻鬼靈精怪的貓咪秒回：「才不是咧，是媽咪自己想養」。事後跟主人核對，主人大笑，沒錯，完全是自己手癢想再多養一隻。

但我知道「媽咪怕你無聊寂寞，才想再養一隻」，有這樣想法的人比例還是多一些，我自己就曾有過這樣的念頭，只是始終沒有付諸行動。成為寵物溝通師之後才發現，原來「再養一隻」問題多得超乎想像，很慶幸當時沒有為了幫貓兒子找伴再多養一隻，因為真的超多貓主人是困在多貓家庭的問題中「痛並快樂著」而來尋求寵物溝通。

快樂是因為，每隻喵喵真的都很可愛，但痛苦是，這些貓咪每天在家不是互相打來打去掛彩，就是亂尿尿便便抗議，搞得主人快要發瘋，問題出在一開始接新貓回家時新舊沒有隔離，這個基本過程沒走完，後面貓咪之間的關係就會「虛累累（台語）」。

很多主人不知道，在毛孩的世界裡，新住民跟原住民碰面，是需要一段不算短的時間隔離的，牠們需要慢慢透過氣味，讓彼此熟悉對方後，才能安排見面，不然會好像你突然塞個外國人到你小孩的房間，不管彼此喜不喜歡對方，就一起吃喝拉撒睡一樣，如果投緣那還好，如果互相不喜歡，你可想見這孩子沒有自己的私人領域後會過的多痛苦。

通常原住民喵咪會反彈，甚至會被新來的小白目欺負。尤其新來的如果是那種活力十足的小屁孩，完全不懂江湖行走的規矩，會一天到晚去惹有點年紀的原住民喵，讓寶貝每天生活在莫大的壓力下。

「新舊貓隔離的過程」一旦沒有做，要重新再來一次困難重重，都住在一起了，要怎麼重新退回初次見面的介紹階段？

所以如果家裡沒有多餘的、有窗戶的房間可以隔離新貓的話，奉勸最好放下多養一隻的念頭，為什麼強調要有窗戶，因為窗戶外的世界有移動的雲、鳥、跟人，號稱貓電視，貓咪跟人一樣看個電視能放鬆心情，打發無聊時間，所以隔離最好有貓電視，比較符合「貓道」精神。

今天碰到的案例更慘，原本就是兩隻貓的多貓家庭，主人基於好心，想說幫愛媽救一隻是一隻，又迎來家裡的第三隻，結果也是沒有注意到隔離這個重要步驟，新來的跟原先的兩隻不只不合，還把流浪時潛伏在身上的「病毒性鼻炎」跟「黴菌」通通傳染給原先家裡那兩隻，三隻貓一起發黴。

從此輪流看醫生，不但醫藥費用大增，又因為所有包括貓籠跟貓砂盆等都還是一起共用，所以這隻好了、下一隻又生病，只能上演沒完沒了的看病秀。