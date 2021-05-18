近日大陸蘇江省的一處商圈裡，出現一對年約40歲的中年夫妻，穿著學校裡的制服上街乞討，並向外人宣稱家中有老人患重病，付出了一筆龐大的醫療費用，如今生活已過不下去，引起不少民眾慷慨解囊，當地的巡邏員警發現後將他們帶回警局調查，才發現一切都是騙局。

綜合大陸媒體的報導，位於江蘇省淮安市清江浦區的南門小街，當地民眾於本月13日發現一對中年夫妻，穿著學校制服在街上拿著牌子到處乞討，不斷聲稱家中經濟不好，老父親又罹患重病，花了20萬人民幣（約新台幣87萬）醫藥費救治，家中經濟實在支撐不下去才上街乞討，希望大家幫幫忙，民眾聽到這對夫妻的悲慘故事後，也紛紛拿出身上的鈔票及零錢幫助他們。

當地巡邏員警也發現了這對夫妻，趕緊將他們帶回警局，詳細盤查並聯絡當地居民委員會後才發現事實並非如此。據了解這對夫妻的父親確實生了病，但不是他們所說的重病，也沒有花費大筆的醫療費，他們只花大約3萬元人民幣（約新台幣13萬）治療而已，而且家中不僅有一輛轎車當代步工具，還住在一棟大房子裡，會上街乞討純粹只是因為不想要工作。

警方在警局裡對他們進行「批判教育」後便將兩人放回，並苦勸他們回鄉照顧老父親，腳踏實地的過生活才是走向正確的人生道路。