美國一名30歲男子近日前往佛羅里達州知名主題樂園遊玩，在搭乘有全球第二高的大型彈射設施時，因為設施太刺激，嘴巴裡的假牙竟然在他張口尖叫時當場噴飛，由於意外來得太過突然，讓他興奮的情緒瞬間跌到谷底，超糗影片曝光讓百萬網友全笑翻。

根據《鏡報》報導，30歲男子鄧罕（James Dunham）當天搭乘十分刺激的大型彈跳設施「Daytona Slingshot」（暫譯，迪通納彈射）時，被安排與一名年輕長髮女子共同搭乘。畫面中可見，就在設施啟動爬升到高空後，隨即又以十分快速的速度向下俯衝，鄧罕和身旁的女子都因為高速而忍不住興奮尖叫。

不過鄧罕的表情卻逐漸「母湯」，仔細一看原來是他的門牙竟然在放聲尖叫的瞬間，無預警脫落，儘管他隨即反應過來，想伸手去接，但已經來不及，假牙早已噴飛，並且消失無蹤，而他高漲的情緒也立即跌落谷底。

最後他整理好情緒後，表情無奈的向身旁女子說「想聽一件真正瘋狂的事嗎？」沒等對方回答，他緊接著說「我嘴裡的假牙，因為剛剛大吼大叫，就飛掉了」，女子聽後立即轉頭，看到他確實缺了一顆門牙，立刻瘋狂大笑。

鄧罕事後將這段超糗影片PO網，並無奈表示，之所以門牙有缺牙的情況，是因為小時候打籃球時，不慎撞上看台所導致，而自己原本預計5天後要當哥哥的伴郎，現在只能趕緊再做一顆假牙裝上。影片曝光後，短短1週就吸引逾百萬網友觀看，紛紛留言打趣笑說「可憐的傢伙」、「光想到他著急問其他遊客，有沒有人在地上看到他噴飛的牙齒就很好笑」。