不少人都會在家中私釀米酒，或是醃製梅子、酸菜等各種食材，但並不是每樣食物都適合拿來珍藏。大陸一名4歲女童，日前喝了一口奶奶珍藏4年的「冬瓜水」，沒想到竟然開始腹痛、頭暈，甚至嘴唇發紫，嚇得父母緊急將她送醫治療。

根據大陸媒體《新聞坊》的報導，因最近天氣逐漸炎熱，來自大陸東莞的4歲女童本月14日便喝了一口奶奶給她消暑解熱的冬瓜水，也就是當地俗稱的「營養水」，沒想到過沒多久，女童開始有腹痛、嘔吐、暈眩等各種食物中毒的症狀，隨後還出現臉部及四肢逐漸發紫等現象，家人見狀後急得像熱鍋上的螞蟻，趕緊將她送進急診治療，經過醫生的洗胃治療並補充營養劑後，女童才逐漸恢復健康。

據了解，「營養水」是大陸某些地方用來對抗夏日暑氣的偏方，作法很簡單，只要將新鮮的冬瓜洗淨，切成塊狀後放入陶罐中，緊閉蓋口並放置陰涼處3到4年，冬瓜便會經過長時間的發酵、沈澱，形成冬瓜水，據說能有效緩解中暑、發燒等症狀。

不過醫生也曾提出警告表示，醃製過的冬瓜會將原有的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽會導致血液中的低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，使它失去攜帶氧氣的能力而造成缺氧等疑似中毒的情況發生，部分中毒患者除了會有嘔吐、腹痛、呼吸急促等缺氧症狀外，還有可能大小便失禁，甚至因呼吸道衰竭而死亡，而這樣的案件通常兒童的症狀會比成年人來得嚴重許多。