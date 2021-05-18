日前一群遊客前往美國外海賞鯨時，竟意外遇上虎鯨的獵捕行動。一隻身形龐大的虎鯨，完全不在乎海面上是否有其他船隻或是任何障礙物，以高速衝撞一隻路過的海豚，並將牠拋至空中，令現場遊客全被嚇傻。

根據澳洲媒體《news.com.au》的報導，一群遊客日前搭乘船隻前往美國加利福尼亞州的潛水勝地「Cabo Pulmo Divers」出海賞鯨，正當他們發現虎鯨的蹤跡時，也意外目睹了一場驚險的獵捕行動，並將過程拍下來上傳到網路上。只見影片中，一隻虎鯨似乎將海面上的船隻當成自己的掩護，一路高速尾隨在船隻旁邊，讓船上的遊客相當緊張，後來才發現這隻虎鯨其實正在追捕一隻落單的海豚，並不時向海豚發動攻擊。

一名旅客還將自己的鏡頭放到海面下拍攝，才發現不只有一隻虎鯨，而是一大群虎鯨集體行動，牠們為了獵捕這隻海豚，一下將海豚壓制在海面下不讓牠換氣呼吸，下一秒又用尾鰭將海豚拋至高空中，虎鯨也一同躍出海面，讓目睹這一切獵捕行動的遊客們尖叫聲四起，海豚也在虎鯨猛烈的攻擊之下消失在水面。

影片上傳短短一天，就吸引超過4.7萬人按讚分享，紛紛留言「雖然畫面很暴力，但也讓人很震撼」、「虎鯨真的是很聰明的掠食者」、「海豚肯定凶多吉少」、「虎鯨長得可愛，但行為一點都不可愛」、「我如果在現場肯定被嚇死」、「這就是大自然」。