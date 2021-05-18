巴西聖保羅馬加林（Maringa）一名富翁，過去曾帶家人去馬戲團觀賞動物表演，期間發現裡頭的老虎全身是傷且瘦弱不堪，讓他和家人看了於心不忍，於是乾脆出錢將兩隻老虎買下來，並且養在家中，直言「我可以給牠們更好的生活」。

其實早在2013年時，巴西富翁阿里（Ary Borges）在家中養老虎的故事，就被當地媒體廣為報導，事情源自於某次他攜家帶眷前往馬戲團觀看表演時，卻看到老虎病懨懨，且全身是傷的悲慘模樣，表演時馬戲團人員甚至不斷以工具虐打老虎，讓他看了十分難受。

事後他向馬戲團表明，想買下老虎，也到後台查看老虎的圈養環境，發現兩隻受虐老虎的生活環境相當差，便毅然決然的將老虎帶回家養，甚至為了避免鄰居恐慌，還大動作將後院改建成大型私人動物園，事隔多年，阿里已經擁有七隻老虎。

不過巴西當局認為阿里非法繁殖老虎又危及公共安全，要把老虎帶走，但阿里認為老虎是「家庭成員」堅決不妥協，雙方僵持多年後，阿里最終取得政府信任，他也經常在YouTube頻道「Tigers Brazil - Tigres do Brasil」分享一家人和老虎的親密互動和生活點滴。