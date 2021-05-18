台灣本土疫情拉警報，雙北進入三級警戒，出門一定要戴口罩，否則一律開罰。昨（17日）就有民眾PO出一張阿伯的騎車照，只見他完全遵守防疫規定，口罩戴好戴滿，不過仔細一看卻發現阿伯只記得戴口罩，卻沒戴安全帽，讓網友看了不禁調侃「不戴口罩罰得比較多錢…？」

原PO在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張阿伯的騎車照，不過仔細一看，他雖然有按照防疫規定，戴著口罩外出，但是卻沒有戴上安全帽，照片曝光隨即掀起網友廣大迴響，笑稱「這張圖片是用來測試大家對疫情的感受程度嗎？」

貼文一出吸引逾萬網友熱議，紛紛留言直呼「笑死，感受度測試+1，疫情嚴重到我以為阿伯沒問題…」、「所謂的防疫優先嗎？我真的要笑死，阿伯記得戴安全帽啦」、「疫情嚴重到我過了3秒才發現他沒戴的是安全帽」、「這是500 vs. 15000的差距」、「不戴安全帽罰500元，不戴口罩罰15000元，這張照片太幽默了」、「不怕破頭，只怕破口」、「阿北有愛，只記得害己不害人」、「兩權相害取其輕」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項，民眾騎乘機車沒戴安全帽，將會被處以500元罰鍰；而隨著雙北防疫警戒升為三級，民眾出門不戴口罩，將依《傳染病防治法》開罰3000元至15000元，除此之外，違規聚會、宗教活動、特定休閒娛樂場所未關閉最重罰30萬元，民眾千萬不要以身試法。