韓國一戶人家經常闖入2隻流浪貓，還會趁著屋主不注意的時候，將放在庭院或廚房的小章魚偷偷叼走、享用，對此屋主非常生氣卻也無可奈何，但跟蹤了2隻貓咪後，卻意外得知牠們才剛產下一窩小貓，為了照顧心愛的孩子們，才會偷吃章魚來補充產後的營養和體力。

2隻母貓會偷吃章魚其實都是出自「媽媽的本能」。(影片來源/YouTube/Kritter Klub)

YouTube頻道《Kritter Klub》經常分享韓國有趣或感人的動物故事，近日頻道上傳了「貓咪化身章魚大盜」的影片，2隻流浪母貓星星（Byul）和鈴鐺（Bangwool）經常闖入某戶住家，趁著屋主不注意的時候，將放置在庭院或廚房裡的小章魚偷偷叼走、享用，身手非常輕巧且熟練，幾乎每次都能得逞。

對此屋主感到非常生氣，雖然試過放一隻狗狗在庭院看守，但卻沒有任何成效，貓咪總能在狗狗閉上眼休息的時候偷溜進去；屋主也懷疑是不是貓咪肚子餓卻找不到食物吃，才會偷章魚，但就算放了一碗飼料在牠們眼前，牠們也沒有任何想吃的慾望。

經常照顧這2隻母貓的男子透露，其實牠們會偷章魚，都是出自於「媽媽的本能」，因為牠們日前才剛產下7隻小貓，並且正在共同照顧牠們，為了快速恢復產後體力和補充營養，才會看上小章魚。

事實上章魚富含牛磺酸和蛋白質，能夠提供貓咪充足的營養，但牠們的喉嚨比較短，吞嚥章魚時很可能會噎到，進而發生危險，而且幼貓也可能模仿媽媽們的行為，為了牠們的安全著想，獸醫建議可以將鮮魚摻在飼料裡面供牠們享用，同時也能解決章魚被偷的困擾。