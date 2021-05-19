對於許多人來說，冰箱是保存食物的最好工具，但如果沒有好好使用，它也可能變成家中的大型垃圾之一。一名來自芬蘭的「家政達人」奧莉（Auri），日前在個人的社群平台上分享一段居家整理的影片，沒想到上一刻滿是黑垢的冰箱，沒多久就乾淨溜溜，令網友們看傻了眼。

根據英國媒體《太陽報》報導，芬蘭「家政達人」奧莉因經常在網路上分享超強大的家政婦技巧，及各種清潔相關冷知識，受到大批網友的喜愛，加上她時常免費為弱勢族群改造環境，而成為百萬名粉絲追蹤的知名網紅。

日前奧莉再度出手幫助一對年過80歲、無力自行打掃的老夫妻整理家中環境，並將前後對比放到網路上與網友們分享。只見影片中的廚房滿是雜物，抽油煙機及料理台上的油漬與汙垢早已變色發黃，打開冰箱更是驚人，許多食材因任意堆積造成腐敗發臭，甚至流出黑色液體，冰箱的底部還黏著陳年發黑的不明物體，相當噁心。

家政達人一開冰箱滿是黑垢與食物腐爛的惡臭。（圖／TikTok＠aurikatariina）

經過奧莉的巧手一改造，原本雜亂無章的廚房已看得見櫃子、桌子在哪，發黃的抽油煙機玻璃也擦拭乾淨，原本最恐怖的冰箱，則是被清空也沒有當初的黑垢，驚人的前後變化吸引超過200萬人觀看分享，紛紛留言表示「那個冰箱實在太可怕了」、「冰箱一打開我都要吐了」、「天哪！這麼噁心的環境老夫妻竟然住的了，真佩服」、「不得不說真的差很多」、「要是我看到這種狀態會直接放棄」、「隔著螢幕我也聞得到那味道」掀起話題。