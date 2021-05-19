大陸江蘇一名飼主先前在工作的店附近撿到一隻幼犬，於心不忍的她便將狗帶回店裡養，豈料之後每到晚上，店外就會出現一隻流浪狗，憂心忡忡地往店內看，似乎在尋找什麼，直到她好奇開門，飼主才驚覺牠可能是小狗的媽媽，每天準時出現查看幼犬的狀況，讓人看了非常感動。

江蘇無錫市一名飼主「小何」在《西瓜視頻》分享一段感人影片，先前她在工作的店附近，撿回一隻1個月大的流浪幼犬，並取名為「球球」，沒想到日後好幾天，每到下午5點左右，店外就會出現一條白狗，透過玻璃門看向店內，好像在找什麼東西，隨後幼犬也跑到門前與對方互看，飼主才驚覺牠可能是小狗的媽媽，隨後便開門讓牠們互動。

果其不然，流浪狗媽疑似是擔心孩子沒吃飽，便親自跑來店外餵奶，而「球球」一看到媽媽出現，馬上就跑過去喝奶，一連來了好幾天，飼主便將牠取名為「小白」，還曾邀狗媽媽進店裡休息，但牠始終不願意，只肯站在店外哺乳，期間牠一度想帶幼犬離開，但「球球」疑似不願意跟媽媽走，之後「小白」也未再做出要帶孩子離開的舉動，每次餵完奶後就離開。

不少網友看了非常心疼，還有人分享類似事情，「我家以前也是撿了3隻流浪狗寶寶，當時還不太會走，我們帶回來放在屋外，狗媽早上跟晚上來餵奶，等到狗寶寶會走了，狗媽就不來了，我想狗媽是不是覺得，寶寶能放心交給我們，所以就離開了」、「狗媽讓寶寶回你們家的，我家的狗狗到我家後，之後溜出去看牠媽，玩了一會狗媽媽讓小狗回到我們身邊，自已離開了，好感動，並不是小狗不願跟媽媽去流浪」。

還有許多人認為狗媽媽很可憐，希望原po可以收編牠，而飼主「小何」則表示，「養狗是要負責一輩子的事」，由於這兩隻狗都屬於中大型犬，以她目前的經濟能力，無法同時照顧兩隻狗，看「小白」狀況並不差，推測附近店家也有幫忙一起餵養，假若「小白」來店裡，她也都提供水與食物，不過自從「球球」斷奶後，狗媽媽也不再出現了，詢問常在附近送餐的外送員得知，「小白」平時都有人會餵，因此不用擔心。