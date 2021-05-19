英國多塞特郡一座山丘上，有一幅巨大的「塞那阿巴斯巨人像」，它的身高約為55公尺，唯二的特徵就是右手上拿著一根棒子，以及裸露在外的男性生殖器，過去外界認為，這幅巨人像可能可以追溯至1694年，如今研究人員指出，它的歷史或許更悠久，而且原本巨人是有穿褲子的。

「塞那阿巴斯巨人像」可能創作於中世紀時期。(影片來源/YouTube/National Trust)

根據《華盛頓郵報》報導，「塞那阿巴斯巨人像（Cerne Abbas Giant）」是由創作者先在地面上挖出溝槽，再用白堊石（White Chalk）碎塊填入，形成一幅巨大的白色畫作，在英國其他山丘上也有類似的作品，但塞那阿巴斯巨人像卻是其中最為出名的，右手舉著的棒子，以及裸露在外的生殖器官都是它的標誌特徵。

不過這幅巨人像充滿了許多謎團，包含創作者是誰、創作時間為何等等。過往不少歷史學家和考古學家都認為它被創作於史前時代或中世紀後期，但去年3月，地質學家艾倫（Mike Allen）受到英國國民信託（National Trust）委託，透過分析發現，這幅巨人像的創作時間可能介於西元700年至1100年，大約是中世紀時期。

而且有趣的是，在研究中也發現，巨人像長約8公尺的生殖器官很有可能是後來才被加上去的，考古學家帕普沃斯（Martin Papworth）稱，巨人的腰部有類似於皮帶的痕跡，線條貫穿到草叢中並被生殖器中斷，這個發現讓研究人員懷疑，很可能是17世紀擁有土地的人惡作劇，故意讓巨人「沒褲子可穿」。