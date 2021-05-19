The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

美軍奧馬哈號濱海戰鬥艦（USS Omaha LCS12）先前曾在加州聖地牙哥外海拍到不明飛行物（UFO），在空中一陣盤旋後潛入大海，五角大廈已證實影片為真。對此，前美國軍官表示，該物體的技術領先美國1000年，「令美軍難以防禦」。

綜合外媒報導，美國知名電影製片人柯貝爾（Jeremy Corbell）日前在推特上分享一段影片，內容顯示2019年7月時，奧馬哈號濱海戰鬥艦在聖地牙哥外海，發現一個不明球狀飛行物體，在海面上方盤旋超過1小時，最後才潛入太平洋消失無蹤，影片中只聽到兩名機組員驚呼，「哇！它噗通一聲就下去了。」

對此，美國國防部發言人高夫（Susan Gough）證實影片為真，並表示這段影片確實是由海軍人員所拍攝，此外「不明空中現象任務小組」（UAPTF）已將此事件列入調查項目中。

美國退休海軍陸戰隊軍官卡希爾（Sean Cahil）接受《CNN》採訪時表示，這個UFO不但可以在空中飛行，還能快速潛入水下移動，所展現出來的技術，比美國還要先進1000年，「這在當時令美軍難以防禦」。

美國前情報局副局長梅隆（Christopher Mellon）也表示，不排除這些UFO是來自外星人的技術，「有人很可能在被我們找到之前，就先找到了我們」，加上近年來UFO不斷侵犯美國領空，是相當值得關注的公共議題，「現在我們有一個未知的威脅需要弄清楚」。